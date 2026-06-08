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Пьяный экс-мэр Тарусы в Калужской области сбил женщину-пешехода

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Экс-глава Тарусы, а ныне депутат-самовыдвиженец Сергей Манаков стал виновником ДТП с пострадавшим. Инцидент произошел вечером 7 июня на улице Ленина, сообщили в окружной администрации.



Как уточнил глава округа Михаил Голубев, сбили женщину. По предварительным данным правоохранителей, парламентарий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пациентку госпитализировали в Калужскую областную клиническую больницу. Там ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Сергей Манаков занимал пост главы Тарусы с 2020 по 2024 год.

Никита Кротов

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