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ДТП с экскаватором в Карелии унесло жизнь мурманчанки

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Сегодня утром в Пудожском районе Карелии произошло смертельное ДТП с участием тяжелой техники. На 337-м километре автодороги «Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож» экскаватор, проводивший дорожные работы, столкнулся с легковым кроссовером.



По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля совершил наезд на экскаватор. В результате аварии женщина-пассажир скончалась на месте. Еще один пассажир и водитель кроссовера с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Все пострадавшие и погибшая — жители Мурманской области. Сообщается, что они следовали в сторону Архангельской области. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства и точные причины происшествия.

Ранее водитель наехал на ребенка и скрылся с места ДТП в Москве, его задержали. Все случилось на улице Гостиничной.

Никита Кротов

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