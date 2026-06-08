Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Угличем находятся в тяжелом состоянии

08 июня 2026, 00:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

Трое пассажиров экскурсионного автобуса, которые получили травмы после ДТП в Угличском округе Ярославской области, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом пишет ТАСС.