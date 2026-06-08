Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Угличем находятся в тяжелом состоянии
Трое пассажиров экскурсионного автобуса, которые получили травмы после ДТП в Угличском округе Ярославской области, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом пишет ТАСС.
Авария произошла около деревни Сверчково. Экскурсионный автобус Yutong перевозил группу туристов из Москвы: в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В какой-то момент водитель не совладал с управлением и съехал в кювет. По предварительным данным, в результате опрокидывания транспортного средства пострадали не менее 12 пассажиров, среди них двое детей.
Медики поместили двух женщин в реанимацию. Один ребёнок находится тяжёлом состоянии, однако угрозы для жизни специалисты не зафиксировали. Несовершеннолетнего решили доставить в больницу Ярославля.
Следственные органы СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело по пункту в части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В прокуратуре организовали проверочные мероприятия, направленные на анализ соблюдения нормативных актов о безопасности дорожного движения.
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