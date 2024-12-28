Пьяный глава посёлка в ХМАО оказал сопротивление при задержании после стрельбы

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Глава администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Сергей Грубцов расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. Перед задержанием он открыл огонь по полицейским, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом пишет Mash.
По данным издания, после стрельбы по дому 15-летнего ухажёра своей дочери, которого там в итоге не оказалось, Грубцов пошёл бродить по посёлку с нарезным карабином «Тигр». Его заметил участковый и попытался остановить. Однако чиновник открыл по нему огонь, потом он попытался скрыться в доме знакомого, откуда открыл огонь по прибывшим полицейским. В итоге его задержали живым.
Его ждет суд сразу по трем статьям. В общей сложности ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом. Сначала он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. А недавно одноклассники девочки слили в сеть записи её интимных встреч с бойфрендом. Видео разлетелось по чатам и дошло до отца. Тот написал заявление в полицию, но дело никак не продвигалось.
Под действием алкоголя он пришел к дому парня дочери и начал стрелять по дверям, окнам и стенам.
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Его ждет суд сразу по трем статьям. В общей сложности ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом. Сначала он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. А недавно одноклассники девочки слили в сеть записи её интимных встреч с бойфрендом. Видео разлетелось по чатам и дошло до отца. Тот написал заявление в полицию, но дело никак не продвигалось.
Под действием алкоголя он пришел к дому парня дочери и начал стрелять по дверям, окнам и стенам.
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Элина Позднякова