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В Крыму задержали криминального авторитета Мраза Мытищинского

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Крыму задержали криминального авторитета Мраза Мытищинского (Мурад Амоян). У него обнаружили поддельное удостоверение ветерана боевых действий и фальшивые госнаграды, пишет Shot.
По данным издания, лидера ОПГ Амояна объявили в федеральный розыск год назад. Его нашли в Крыму, где члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почётного дружинника Крыма, а также удостоверение ветерана боевых действий. С этими документами он забирал у чиновников и бизнесменов гуманитарную помощь для новых регионов.

Кроме того, Мраза покрывал его близкий друг депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян.



Амояна задерживали еще в 2020 году. Тогда он сбежал в Россию из Армении, где его объявили в розыск за похищение людей. В России ОПГ Амояна экстрадировали в Армению. Но в 2023 году он смог незаконно вернутся в РФ.

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