Пьяный глава посёлка в ХМАО расстрелял дом бойфренда своей 12-летней дочери

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Глава администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Сергей Грубцов расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. Чиновник в это время был в изрядном подпитии.
О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом, сообщает телеграм-канал Mash. Сначала он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. А недавно одноклассники девочки слили в сеть записи её интимных встреч с бойфрендом. Видео разлетелось по чатам и дошло до отца. Тот написал заявление в полицию, но дело никак не продвигалось.
Несколько дней назад поселковый голова от тоски и безысходности ушёл в запой. Накануне под воздействием алкоголя его психика окончательно не выдержала. Мужчина взял ружьё и пошёл к дому 15-летнего Казановы, где парочка в это время развлекалась, и открыл огонь по дверям, окнам и стенам. Между выстрелами глава Кузьминского требовал от семьи покинуть посёлок и угрожал расправой.
Чиновника задержали. На допросе он сказал, что раскаивается и сожалеет о содеянном. Грубцов возглавлял поселковую администрацию на протяжении восьми лет. Всего в его семье четверо детей.
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Несколько дней назад поселковый голова от тоски и безысходности ушёл в запой. Накануне под воздействием алкоголя его психика окончательно не выдержала. Мужчина взял ружьё и пошёл к дому 15-летнего Казановы, где парочка в это время развлекалась, и открыл огонь по дверям, окнам и стенам. Между выстрелами глава Кузьминского требовал от семьи покинуть посёлок и угрожал расправой.
Чиновника задержали. На допросе он сказал, что раскаивается и сожалеет о содеянном. Грубцов возглавлял поселковую администрацию на протяжении восьми лет. Всего в его семье четверо детей.
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Александр Бойцов