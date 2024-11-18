В Талдоме неизвестный расстрелял в лесу двоих охотников, один из них умер

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В Талдоме разыскивают человека, который расстрелял двоих охотников в лесу, один из них скончался. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
«17 ноября 2024 года вечером неизвестный, находясь в лесу Талдомского городского округа, произвел из огнестрельного оружия выстрелы в двух местных жителей, осуществляющих охоту», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что один мужчина скончался на месте. Второму успели оказать медицинскую помощь.
По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняется личность преступника, ведутся его поиски.
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