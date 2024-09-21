Сотрудники военкомата в Киеве задержали гражданина США

Фото: istockphoto/Svet Ivan
В Киеве сотрудники ТЦК (украинское название военкоматов) задержали американца, однако узнав о его гражданстве США, решили отпустить. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Отмечается, что иностранцу пришлось убеждать сотрудников, что те не имеют права его трогать.
«Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК, но он говорил им, что является гражданином США», — указано в публикации.По информации издания, мужчину остановили рядом с метро «Лыбидская».
«Я американец. Они не могут меня тронуть», — заявил иностранец.Ранее сообщалось, что украинские военкомы взяли водителя автобуса прямо во время работы, оставив пассажиров из Полтавы на улице.
Читайте также:
На Украине водителя туристического автобуса забрали в военкомат во время работы
На Украине стала известна стоимость «белого билета» для отсрочки от мобилизации
Мобилизованный в ряды ВСУ инвалид с тремя пальцами стал пулеметчиком
Данил Пономарев