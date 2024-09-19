В Киеве сожгли несколько машин ВСУ

Фото: istockphoto/trikolor
В Киеве неизвестные ночью подожгли несколько автомобилей военных Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало украинское издание «Страна.ua».
«Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива», — отмечается в сообщении.
В Telegram-канале издания были опубликованы фотографии сгоревших машин с опознавательными знаками ВСУ.
В последнее время на Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».
Свыше 200 автомобилей ВСУ были сожжены на Украине с начала инцидентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова