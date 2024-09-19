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В Киеве сожгли несколько машин ВСУ

«Страна.ua»: неизвестные в Киеве сожгли несколько машин ВСУ
19 сентября 2024, 08:31
Фото: istockphoto/trikolor

Фото: istockphoto/trikolor

В Киеве неизвестные ночью подожгли несколько автомобилей военных Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало украинское издание «Страна.ua».
«Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива», — отмечается в сообщении.

В Telegram-канале издания были опубликованы фотографии сгоревших машин с опознавательными знаками ВСУ.



В последнее время на Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».

Свыше 200 автомобилей ВСУ были сожжены на Украине с начала инцидентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин поблагодарил избирателей в приграничных районах за мужество и сплочённость
19 сентября 2024, 09:09

Фото: сайт Кремля

Жители приграничных районов в настоящее время живут в очень непростых условиях, постоянно подвергаясь опасности. Тем не менее, они пришли на избирательные участки и сделали свой выбор, несмотря на давление извне, провокации и террористические атаки.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на встрече по видеосвязи с вновь избранными главами регионов и теми, кто переизбрался на новый срок. Глава государства поблагодарил жителей приграничья, отметив, что они показали пример настоящей смелости, сплочённости и консолидации. Он также отметил, что мужество и сила духа этих людей не могут не вызвать уважение.

Также президент призвал региональные власти в приграничных районах внимательно относиться к нуждам и потребностям граждан. Все возникающие вопросы и проблемы должны решаться быстро, без проволочек и ненужного формализма, подчеркнул Владимир Путин.

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#регионы
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«‎Глобальная угроза для всех стран»: Володин прокомментировал взрывы в Ливане
Володин назвал производство использованного в Ливане оружия глобальной угрозой
19 сентября 2024, 08:52

Фото: сайт Кремля

В Ливане произошли взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что во вторник в Ливане в разных районах произошли взрывы пейджеров. В результате погибли 12 человек, а около 2800 получили ранения. В среду, после взрывов пейджеров, начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства с литий-ионными батареями. По последним данным, число погибших возросло до 20, а количество пострадавших достигло 450 человек.

«Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства», — написал он.

По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира. Он отметил, что возможность массового производства подобного «оружия» выводит терроризм на новый уровень, ставя под угрозу безопасность граждан в разных странах.

«Международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. Иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности», — заключил он.

Органы безопасности Тайваня начали расследование по поводу взрыва пейджеров в Ливане, которые, как предполагается, связаны с местной компанией Gold Apollo. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Тайвань изучает дело о взрыве пейджеров в Ливане, связываемых с местной фирмой
19 сентября 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Isaac Lee

Органы безопасности Тайваня начали расследование по поводу взрыва пейджеров в Ливане, которые, как предполагается, связаны с местной компанией Gold Apollo. Об этом сообщил министр обороны острова Гу Лисюн, пишет РИА Новости.
«Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу», — пояснил он.

Официальный представитель министерства обороны Сунь Лифан заявил, что ведомство не имеет возможности комментировать ситуацию от имени тайваньской компании, производящей устройства.

Напомним, что во вторник в различных районах Ливана произошли взрывы пейджеров. В результате инцидентов пострадали около 2800 человек, 12 погибли.

В среду после взрывов пейджеров в Ливане начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства с литий-ионными батареями. В основном это касалось радиостанций, но также сообщалось о взрывах другой электроники, включая устройства, установленные в транспортных средствах. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.

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#взрывы
#человек
#компании
#отношения
#расследование
#машины
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Дубинский: Зеленскому грозит переворот при отказе от выборов после перемирия
19 сентября 2024, 07:10

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с государственным переворотом.
Депутат считает, что это может произойти не из-за заключения мира с Россией, а из-за возможного отказа от проведения президентских выборов после перемирия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, Зеленский пугает Запад сценарием переворота в случае прекращения конфликта с Россией, однако украинцы готовы к завершению войны, даже если это приведет к территориальным потерям.

«Переворот возможен, если Зеленский останется у власти без выборов. Этого никто не потерпит», — подчеркнул депутат.

Ранее Зеленский заявил о готовности так называемого мирного плана Украины, который, по его словам, включает ключевые пункты и необходимые детали для окончания конфликта.

Напомним, Зеленский сообщал, что план готов на 90 процентов и будет представлен международным союзникам на следующей неделе. Он описал план как набор достижимых шагов, направленных на урегулирование, среди них заморозка конфликта и вступление в НАТО.

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#депутат
#зеленский
#сво
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась российскими женщинами
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала россиянок леди
19 сентября 2024, 06:42

Фото: istock/Arndt_Vladimir

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России всегда остаются леди, независимо от рода их деятельности.
Во время Евразийского женского форума Кнайсль отметила, что российские женщины, работающие в сложных условиях, таких как горная промышленность или водитель автобуса, сохраняют женственность. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я всегда поражалась тому, что, кем бы они ни работали, они все равно остаются леди», — сказала она.
Также Кнайсль сравнила женщин в России с представительницами Германии и Австрии, где, по ее словам, можно встретить женщин, подобных Ангеле Меркель, которые «в какой-то степени превратились в мужчин». Тем не менее, она добавила, что даже жительницы Центральной Европы сохраняют стремление быть леди.

Ранее Кнайсль предупреждала об опасности третьей мировой войны и призывала к большей рациональности в политике.

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Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским в Вашингтоне
19 сентября 2024, 06:26

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечают собеседники агентства, Харрис стремится укрепить свой внешнеполитический имидж.

В ходе визита Зеленский намерен обсудить с американскими политиками вопросы членства Украины в НАТО и Евросоюзе, а также запросить постоянные поставки современного оружия для реализации «плана победы». Ранее возможность встречи с Зеленским допустил республиканский кандидат Дональд Трамп.

До этого сообщалось, что США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. На брифинге Кирби отметил, что в настоящее время нет информации о запланированной встрече, как в Белом доме, так и в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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#камала харрис
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Российский посол объяснил вызов в МИД Британии
Келин: лишение аккредитации дипломатов Британии — закономерный ответ
19 сентября 2024, 04:30

Фото: istock/Evgeniy Grishchenko

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал вызов в МИД Британии 18 сентября и объяснил решение Москвы лишить аккредитации шестерых сотрудников британского посольства.
В заявлении российской дипмиссии, опубликованном РИА Новости, Келин подчеркнул, что эта мера является закономерным ответом на односторонние санкции, введенные Великобританией в мае этого года. По словам посла, российская реакция была вызвана «фальшивыми предлогами», на которых основывались ограничительные меры Лондона.

«Наша мера по лишению аккредитации шести дипломатов Великобритании является адекватным ответом на действия, которые мы считаем неправомерными», — отметил Келин.
Ранее в МИД Великобритании выразили недовольство по поводу высылки дипломатов и назвали действия России «недопустимыми» и «не соответствующими нормам международного поведения». Британское ведомство отвергло обвинения в адрес своих дипломатов, которые якобы занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

В ответ на вызов Келина в Лондоне, российская сторона подтвердила, что эта мера была вынужденной и направленной на защиту интересов страны в условиях нарастающей напряженности.

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СМИ раскрыли два пункта из «мирного плана» Зеленского
Заморозка конфликта и вступление в НАТО: названы пункты «мирного плана» Зеленского
19 сентября 2024, 04:00

Зеленский сообщал, что план готов на 90 процентов и будет представлен международным союзникам на следующей неделе. Он описал план как набор достижимых шагов, направленных на урегулирование конфликта.
Один из ключевых пунктов, как сообщает французское издание Le Monde, может включать вступление Украины в НАТО. Зеленский надеется, что США, возможно, предложат Украине приглашение до конца президентского срока Джо Байдена. Однако сам Байден ранее высказывался против вступления Украины в альянс.

Также появилась информация о том, что в план может входить прекращение огня на некоторых участках линии фронта. Тем не менее, украинские официальные лица, включая советника президента Дмитрия Литвина, опровергли это, утверждая, что Украина не намерена соглашаться на заморозку конфликта или локальное прекращение огня.

В ближайшие недели Зеленский планирует посетить Соединенные Штаты, чтобы представить свои идеи американским лидерам, включая Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

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#украина
#план
#нато
#зеленский
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Трамп рассказал, собирается ли встречаться с Зеленским
Трамп допустил встречу с Зеленским во время визита в США
19 сентября 2024, 03:30

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что возможна его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в США. Об этом сообщает Reuters.

«Вероятно, да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече, однако не уточнил ни время, ни место предполагаемых переговоров.
Ранее Белый дом через своего координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби отказался комментировать возможность встречи Зеленского с действующим президентом США Джо Байденом, отметив, что подобные события пока не анонсируются.

В июле Зеленский сообщал о телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого они обсудили перспективу личной встречи. Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что украинское «весеннее наступление» не состоялось, сославшись на обширные минные поля, установленные Россией.

Ранее сообщалось, что США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
#сша
#зеленский
#трамп
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