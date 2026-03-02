Достижения.рф

Мужчина расчленил всю семью и раскидал их останки по участку

Жителя Акмолинской области задержали по подозрению в убийстве трёх родственников
Фото: Istock/tiero

Полиция Акмолинской области в Северном Казахстане задержала местного жителя по подозрению в убийстве трёх человек. Подробности сообщает Nur.kz.



Преступление произошло в посёлке Жибек Жолы. Подозреваемый лишил жизни мать, отца и младшую сестру. Возраст погибшей девушки не раскрывается. Уточняется, что злоумышленник расчленил тела жертв и разбросал части по участку возле дома.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам и возбудили уголовное дело. Руководство департамента полиции лично контролирует ход расследования. Представители ведомства заявили, что в интересах следствия не разглашают иную информацию.

Ольга Щелокова

