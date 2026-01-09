В Индии школьница обвинила в групповом изнасиловании журналиста и полицейского
В штате Уттар‑Прадеш 14‑летняя девочка обвинила журналиста и сотрудника полиции в похищении и групповом изнасиловании. Информацию об этом распространил телеканал NDTV.
Согласно материалам дела, вечером 5 января двое мужчин насильно усадили школьницу в автомобиль. Девушку, которая ранее бросила учёбу после седьмого класса, доставили в безлюдное место возле железной дороги в районе Саченди (Канпур). В машине над ней надругались в течение примерно двух часов, после чего оставили одну.
Брат пострадавшей рассказал, что около полуночи нашёл сестру без сознания неподалёку от дома. Он незамедлительно позвонил в полицию, однако правоохранители не спешили расследовать дело. Когда родные девочки лично прибыли в отделение и заявили, что одним из подозреваемых является сотрудник в форме, их проигнорировали и выставили за дверь.
Уголовное дело по статьям о похищении и групповом изнасиловании удалось возбудить лишь после обращения к вышестоящему руководству полиции.
По словам заместителя комиссара Динеша Трипати, журналиста уже задержали. Личность второго подозреваемого устанавливают работники уполномоченных органов.
