В Сергиевом Посаде агрессивный бородач застрелил собаку и угрожал ружьём людям

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В подмосковном Сергиевом Посаде неадекватный мужчина с бородой и в белой тюбетейке застрелил собаку и угрожал ружьём прохожим. Всё это сопровождалось выкриками об Иисусе Христе и борьбе с нечистью.
Очевидцы заметили 36-летнего Дениса у Дома офицеров на улице Замышляева, сообщает телеграм-канал Mash. На место приехал наряд полиции, вызванный прохожими. При виде правоохранителей стрелок скинул оружие. Его задержали, сопротивления мужчина не оказал, так как просто не мог — был сильно пьян.
Сейчас он в отделе полиции, стражи порядка ждут, когда дебошир протрезвеет, чтобы подробно допросить и выяснить, откуда у него ружьё. Выяснилось, что перед тем, как неадеквата задержали, он успел пострелять по окнам алкомаркетов. Известно, что Денис работает на стройке, в Подмосковье приехал из Красноярского края.
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Александр Бойцов