В Бурятии мужчина пытался похитить ребенка и стрелял в полицейских

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В Бурятии силовики задержали мужчину, который пытался украсть ребенка и открыл огонь по полицейским. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Вечером 30 октября фигурант дела преследовал несовершеннолетнюю девочку, после чего схватил ее за руку и попытался насильно посадить к себе в автомобиль. Школьница начала кричать, ей удалось вырваться и убежать.
Девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Через некоторое время силовики вышли на след преступника, но во время задержания мужчина несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, а затем скрылся. Спустя несколько часов он был пойман.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям 30, 126 УК РФ.
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Девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Через некоторое время силовики вышли на след преступника, но во время задержания мужчина несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, а затем скрылся. Спустя несколько часов он был пойман.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям 30, 126 УК РФ.
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Екатерина Коршунова