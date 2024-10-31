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В Бурятии мужчина пытался похитить ребенка и стрелял в полицейских

В Бурятии полиция задержала мужчину, который пытался украсть девочку
Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Бурятии силовики задержали мужчину, который пытался украсть ребенка и открыл огонь по полицейским. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Вечером 30 октября фигурант дела преследовал несовершеннолетнюю девочку, после чего схватил ее за руку и попытался насильно посадить к себе в автомобиль. Школьница начала кричать, ей удалось вырваться и убежать.

Девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Через некоторое время силовики вышли на след преступника, но во время задержания мужчина несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, а затем скрылся. Спустя несколько часов он был пойман.



В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям 30, 126 ​УК РФ.

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Виновник побега 6 заключенных: сотруднику колонии в Липецкой области предъявили обвинения
Замглавы липецкой ИК-2 обвинили в халатности после побега заключенных
31 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

После побега шести заключенных начальнику липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности.
Несоблюдение должностных обязанностей обвиняемого позволило заключенным часто оставлять рабочие места и передвигаться по территории колонии без ограничений.

Следствие полагает, что заключенные готовили подкоп из колонии с июня. Они оставляли рабочие места небольшими группами, вместе шли в заброшенный цех и постепенно копали тоннель, через который будет совершен побег.

«По данным следствия, обвиняемый, обязанный контролировать деятельность структурного подразделения и подчиненных ему сотрудников, обеспечивающих выполнение требований внутреннего распорядка на режимном объекте и соблюдение осужденными пропускного режима, халатно отнесся к исполнению должностных обязанностей», — сообщает управление Следственного комитета по региону.
Рассматривается вопрос отстранения обвиняемого от текущей должности пока идет предварительное следствие.

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#следствие
#губернатор
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МЧС: имеется угроза частичного обрушения дома в Черкесске, где взорвался газ
31 октября 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Присутствует угроза частичного обрушения дома в Черкесске, где взорвался газ, проинформировал телеканал «Россия 24», ссылаясь на замначальника ГУМЧС РФ по региону Антона Шахбазяна.
«Имеется угроза частичного обрушения, так как плиты нависают. Что касаемо всего дома, то есть именно двух подъездов, которые пострадали, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена. И она будет непосредственно проведена после проведения разбора завалов», — прокомментировал представитель ведомства.
По последней информации регионального ГУМЧС, взрыв газа унес жизни пяти человек.

Инцидент произошел 31 октября, предположительно, был хлопок бытового газа. Начато расследование.

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Shot: дети устроили пожар в некрасовской высотке в Москве
31 октября 2024, 15:23

Фото: istockphoto/photovs

Пожар в высотке столичной Некрасовки устроили дети, пишет Shot. Журналисты уточнили, что вспыхнуло масло, выплеснутое на сковородку. Один ребенок госпитализирован, добавили авторы канала.
Все случилось примерно полчаса назад, когда ребята 11 и 12 лет решили приготовить еду. У ребенка ожоги лица, рук и ног. Также пламя перекинулось на потолок и мебель.

Дети смогли эвакуироваться самостоятельно, после чего пострадавшего увезли к медикам. Выгорело примерно десять квадратов натяжного потолка, мебель повреждена, пламя в настоящий момент ликвидировали.

Ранее сообщалось, что произошло в Бурятии. В результате инцидента задержан мужчина. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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В ходе рейда в Ленобласти у цыган нашли наркотики, оружие и 15 млн рублей
31 октября 2024, 14:51

Фото: iStock/Motortion

Во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает «Лента.ru».
«Мужчин задержали в результате проведения масштабного антинаркотического рейда в Гатчинском районе. В ночь на 30 октября были организованы десятки обысков на основании уголовных дел, расследуемых антинаркотическим подразделением полиции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в деревне Новосиверская в частном доме силовики нашли оборудование для изготовления синтетических наркотиков. Также было найдено несколько килограммов неизвестного вещества, похожего на наркотик, его отправили на экспертизу.

Кроме того, в доме обнаружили незарегистрированное охотничье ружье, два травматических пистолета и 15 миллионов рублей. Всего силовики задержали 50 человек. Всех их поставили на воинский учет после проверки на употребление наркотиков и взятия ДНК и отпечатков пальцев.

При этом в результате рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили автомобили фигурантов. 15 машин попали под подозрение в подделке номерных агрегатов. Транспортные средства изъяли и поместили на спецстоянку.

По данным полиции, подобные мероприятия направлены на декриминализацию представителей цыганских общин.

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Бросившая ребенка на крыльцо детсада мигрантка в Подмосковье попала на видео
31 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/shironosov

Мигрантка, бросившая ребенка на крыльцо детсада в Подмосковье, попала на видео. Кадры опубликовал «Царьград». На них видно, что женщина буквально тащит двоих дошколят, а детские ноги волочатся при этом по асфальту.
Затем она кладет одного ребенка на ступеньки детсада, второго злоумышленница бросила на площадку, которая перед входом в здание.
По информации журналистов, воспитательница прибыла в РФ из Узбекистана и работала без патента, то есть нелегально. По факту инцидента в деревне Голубое начато уголовное производство.

Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем в Башкортостане. Речь идет о противоправных действиях в отношении ребенка.

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Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»
Приемный отец совратил 13-летнюю девочку в Башкортостане
31 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/Михаил Руденко

Маленькую девочку совратил мужчина, который должен был заменить ей отца. Привлекал к интимной связи, платил за фотографии и за разврат деньги, чтобы ребенок молчал, продолжая его «развлекать».
Первое совращение случилось в феврале 2023 года, передает РЕН ТВ. Девочка, которая обычно жила с отцом, заглянула к маме, а та оказалась на работе. Зато другой взрослый был дома.

Озабоченный отчим заплатил ей 7000 рублей за то, что совершил. За повторную встречу через месяц спустя дал 5 тысяч.

Злоумышленник установил с девочкой постоянную связь: за интимные фотографии он давал ей вплоть до 2000 рублей. Он и не думал останавливаться.

Правду узнали, когда двоюродная сестра пострадавшей рассказала своей матери эту про беду. Пострадавшая поделилась с сестрой, какие у нее странные отношения с отчимом и рассказала детали.

Дальнейшая информация по делу пока не известна.

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Жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях ВС РФ
31 октября 2024, 12:20

Фото: iStock/BrianAJackson

В ЛНР сотрудники УФСБ задержали жителя Станично-Луганского района региона за передачу сведений о подразделениях ВС РФ представителям ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, шпионившего в интересах иностранного государства в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что житель Станично-Луганского района собирал и передавал через мессенджер представителю ВСУ сведения о ВС РФ.

В настоящее время подозреваемого уже задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее сообщалось, что Жительница Херсонской области, находясь в алкогольном опьянении, сорвала и сожгла флаг России, ее задержали и предъявили обвинение.

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При разборе завалов дома в Черкесске нашли тела еще двух погибших
МЧС: До четырех увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске
31 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/BrianAJackson

Тела еще двух погибших обнаружены при разборе завалов дома в Черкесске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что специалисты продолжают поиски возможных пострадавших. Ранее сообщалось о семи спасенных ​жертвах ЧП.

Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Странная бабушка и проверка газовщиков: что известно о взрыве газа в Черкесске, причины, жертвы
31 октября 2024, 11:46

Фото: iStock/maki_shmaki

Взрыв бытового газа произошёл в 6 утра в Черкесске. В результате инцидента образовались завалы, под которыми могут находиться люди. На данный момент из здания уже эвакуированы около 70 жителей. Подробности и причины произошедшего – в материале «Радио 1».

Взрыв газа в Черкесске: что произошло


Утром 31 октября в многоэтажном жилом доме в Черкесске произошел взрыв газа. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Карачаево-Черкесской Республике, повреждения получили четвертый и пятый этажи здания. В результате инцидента образовались завалы, под которыми могут находиться люди. На данный момент из здания эвакуированы около 70 жителей.

Дом, в котором произошел взрыв газа (Фото: телеграм-канал МВД по КЧР)


Взрыв в Черкесске: проверка прокуратуры


Прокуратура республики инициировала проверку в связи с взрывом газа в жилом доме в Черкесске и возбудила уголовное дело. В своем телеграм-канале ведомство сообщило, что будет проведена оценка соблюдению законодательных требований при эксплуатации газового оборудования. Ход расследования находится под контролем надзорного органа. На месте происшествия работают криминалисты регионального управления Следственного комитета, которые выясняют обстоятельства инцидента.



На месте взрыва также работают криминалисты регионального управления Следственного комитета. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.


В результате взрыва газа в Черкесске есть погибший и пострадавшие


По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, а 11 получили травмы.

«Спасатели извлекли троих человек из-под завалов и передали их врачам», — сообщили в республиканском МЧС.

Ведомство также отметило, что пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. В данный момент работают над перекрытиями между четвертым и пятым этажами. 70 человек были эвакуированы из здания и могут разместиться в пункте временного размещения


Причиной взрыва газа в Черкесске назвали пенсионерку с расстройством


Эпицентр взрыва, по предварительным данным, находился на пятом этаже. Накануне инцидента в воздухе ощущался запах газа. Существует версия, что именно в этой трехкомнатной квартире проживала пожилая женщина, которая отказывалась впускать газовщиков для проверки и конфликтовала с управляющей компанией и соседями.

«Бабушка Алла страдала психическим расстройством, она заперлась в квартире и никого не пускала — ни газовиков, ни полицейских. Более того, на каждый шум во дворе она выглядывала из окна, ругалась матом и бросала палки в соседей. Мусор женщина также выбрасывала прямо с пятого этажа. У нее был супруг, но местные жители почти не видели его», — сообщает SHOT.

Соседи отмечают, что в последнее время пенсионерка стала вести себя еще более неадекватно, однако помочь ей никто не мог из-за её состояния. Специалисты по газу пытались несколько раз попасть к ней домой, но она не открывала дверь, а однажды даже «через дверь оскорбила полицейских». Мэр Черкесска Алексей Баскаев заявил, что все необходимые работы и проверки к отопительному сезону в доме были проведены должным образом. Пока неизвестно, является ли бабушка Алла одной из жертв взрыва.

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