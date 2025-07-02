Девушка вернулась из отпуска с незваным «гостем» — червём под кожей

02 июля 2025, 15:34

Червя в глазу привезла из отпуска томичка

Фото: iStock/sudok1

Томск стал свидетелем необычного медицинского случая, который заставил не только врачей, но и местных жителей задуматься о безопасности отдыха на юге. Молодая девушка вернулась из отпуска с незваным «гостем» — червём, который обосновался у неё под кожей. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash Siberia».