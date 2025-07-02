Девушка вернулась из отпуска с незваным «гостем» — червём под кожей
Томск стал свидетелем необычного медицинского случая, который заставил не только врачей, но и местных жителей задуматься о безопасности отдыха на юге. Молодая девушка вернулась из отпуска с незваным «гостем» — червём, который обосновался у неё под кожей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash Siberia».
По словам пострадавшей, её отпуск на побережье был омрачён укусом комара, который, как выяснилось позже, стал причиной появления микрофиллярии — паразита длиной 13,5 сантиметров. Червь не просто жил в организме, он активно перемещался, вызывая у девушки неприятные ощущения и беспокойство.
После возвращения домой девушка обратилась за помощью в НИИ микрохирургии, где врачи сразу заподозрили неладное. Хирургическая команда под руководством опытного специалиста успешно извлекла паразита из области века, тем самым избавив пациентку от мучений. Анализ подтвердил опасения врачей: это была самка микрофиллярии, которая могла стать причиной серьёзных заболеваний.
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