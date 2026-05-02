В Воронеже пятилетняя девочка разбилась, выпав из квартиры на девятом этаже
В Воронеже возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки, выпавшей из окна многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.
Инцидент произошел 1 мая на Ростовской улице. Ребёнок, находящийся на девятом этаже многоквартирного дома, открыл окно и свалился вниз. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте. В материале не уточняется, где были в момент трагедии родители девочки.
Следователи завели дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Специалисты уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти несовершеннолетней. В настоящий момент проводится допрос свидетелей.
Ранее «Радио 1» передавало, что в этот же день на северо-западе Москвы из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Происшествие случилось в элитном жилом комплексе «Алые паруса».
