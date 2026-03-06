Пьяный мужчина избил пожилую соседку в Петербурге

06 марта 2026, 05:19

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Новом Девяткино пьяный сосед избил пожилую женщину. Пострадавшая получила ушибы и ссадины, сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».





Об инциденте рассказала дочь 58-летней пенсионерки Оксана. По ее словам, все семейство уже пять лет страдает от поведения соседа‑алкоголика. Жильцы подъезда неоднократно обращались в полицию, направляли жалобы в управляющую компанию и районную администрацию, но ситуация не улучшилась.



В конце февраля Оксана была в командировке, а ее отчим — на работе. Пожилая женщина находилась дома вместе с внуком. Пьяный сосед постучал в дверь квартиры, а затем напал на пенсионерку. Мужчину задержали полицейские, но позже дебошира просто отпустили.





«Напал на мою маму, ударил ее в глаз. У нее ушибы, ссадины, все это зафиксировано в больнице. Через какое-то время приехала полиция, забрала его. Но спустя какое-то время его выпустили. Не знаю, почему. Создается ощущение, что все процессы затягиваются», — поделилась переживаниями Оксана.