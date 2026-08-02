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В Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон в частном доме, есть пострадавшие

В Карачаево-Черкесии при взрыве газа в частном доме пострадали десять человек
Фото: iStock/irontrybex

В Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон в частном доме. Об этом проинформировали в правоохранительных органах региона.



Взрыв газа случился в Усть-Джегуте. Инцидент произошёл во время свадебного торжества.

Пострадали десять человек. Согласно информации ведомства, семеро из них были доставлены в больницу. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Уточняется, что после взрыва не возникло возгорания. На месте работают 20 спасателей и восемь единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошел взрыв в многоквартирном доме. Двух пострадавших оперативно доставили в медучреждение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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