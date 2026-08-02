В Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон в частном доме, есть пострадавшие
В Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон в частном доме. Об этом проинформировали в правоохранительных органах региона.
Взрыв газа случился в Усть-Джегуте. Инцидент произошёл во время свадебного торжества.
Пострадали десять человек. Согласно информации ведомства, семеро из них были доставлены в больницу. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Уточняется, что после взрыва не возникло возгорания. На месте работают 20 спасателей и восемь единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошел взрыв в многоквартирном доме. Двух пострадавших оперативно доставили в медучреждение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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