В Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон в частном доме, есть пострадавшие

02 августа 2026, 18:50

В Карачаево-Черкесии при взрыве газа в частном доме пострадали десять человек

Фото: iStock/irontrybex

В Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон в частном доме. Об этом проинформировали в правоохранительных органах региона.