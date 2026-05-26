Пьяный мужчина пнул ребенка и тот попал под автобус в Химках

Фото: iStock/Akintevs

В Химках пьяный мужчина толкнул ребёнка, в результате чего тот оказался под колёсами автобуса. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.



В ноябре прошлого года мальчик шёл вдоль дороги, когда неизвестный прохожий внезапно ударил его ногой. От удара ребёнок отлетел в сторону и оказался под колёсами автобуса, который в этот момент подъезжал к остановке.

В результате происшествия несовершеннолетний получил закрытый перелом позвоночника и плечевой кости. Теперь виновнику грозит наказание по пункту «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, что предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Дело передано в Химкинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Екатерина Коршунова

