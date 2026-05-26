В Екатеринбурге двух мужчин нашли повешенными на улице с разницей в несколько дней

Жители Екатеринбурга за неделю нашли два трупа с петлями на шее в людных местах
В Екатеринбурге прохожие обнаружили двух повешенных мужчин на улице с разницей в несколько дней. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».



Утром 26 мая очевидцы нашли тело мужчины возле парка «Место встречи» в районе Уралмаш. Прохожие заметили повешенного и немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

Это второй подобный случай за последние несколько дней. Ранее, 24 мая, в сквере недалеко от площади 1905 года другие прохожие обнаружили тело мужчины с петлёй на шее. В обоих происшествиях следствие не выявило криминального характера смерти.

Местные жители выражают обеспокоенность. Правоохранительные органы продолжают проверку по обоим фактам. Специалисты уже установили личности погибших. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ольга Щелокова

