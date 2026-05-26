Студент два месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Об этом пишет SHOT.
18-летний учащийся Липецкого технического университета Артём давно вынашивал идею жестокого убийства отца. Его приятель Дима с лёгкостью согласился помочь. Они приобрели оружие, переделали его в огнестрельное, а также взяли нож.
В пятницу, 22 мая, около пяти часов вечера, Алексей, отец Артёма, приехал за сыном в общежитие, чтобы забрать его домой. Однако в машину сел и друг студента. Спустя 20 минут после начала поездки молодые люди напали на мужчину. Алексей пытался сопротивляться, но Дима хладнокровно несколько раз выстрелил в него, а Артём добил ножом. Тело оттащили примерно на полкилометра от дороги в лес и оставили там. Убийцы бросили автомобиль и разъехались по домам.
В ходе расследования следователи допросили Диму. Он заметно нервничал и пытался врать, утверждая, что у него была практика в колледже. В итоге он во всем сознался. Артёма задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не сожалеет о содеянном, а, напротив, разочарован тем, что его так быстро вычислили. Дело расследуется региональной прокуратурой и Следственным комитетом.
Подозреваемые знакомы с детства: они росли в селе Спешнево-Иванковское и учились в одном классе. После школы друзья поступили в разные учебные заведения, но продолжали встречаться в свободное время.
