Смертельное ДТП с возгоранием легковушки и грузовика произошло в Раменском
Автомобиль столкнулся с грузовиком в Московской области. После аварии обе машины вспыхнули, пишет телеканал 360 в своём Telegram-канале.
ДТП произошло на Донинском шоссе в Раменском городском округе.
В результате аварии на месте погибли два человека – водитель и пассажир легковушки. Ещё одна женщина получила серьёзные травмы – её доставили в больницу.
Как сообщили в экстренных службах, по предварительным данным, водитель грузовика скрылся с места происшествия. Его личность устанавливается, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.
Обстоятельства и причины аварии выясняются. Также будут проведены все необходимые экспертизы.
