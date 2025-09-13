Достижения.рф

Смертельное ДТП с возгоранием легковушки и грузовика произошло в Раменском

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

Автомобиль столкнулся с грузовиком в Московской области. После аварии обе машины вспыхнули, пишет телеканал 360 в своём Telegram-канале.



ДТП произошло на Донинском шоссе в Раменском городском округе.

В результате аварии на месте погибли два человека – водитель и пассажир легковушки. Ещё одна женщина получила серьёзные травмы – её доставили в больницу.

Как сообщили в экстренных службах, по предварительным данным, водитель грузовика скрылся с места происшествия. Его личность устанавливается, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Также будут проведены все необходимые экспертизы.

Анастасия Чинкова

