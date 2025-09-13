Смертельное ДТП с возгоранием легковушки и грузовика произошло в Раменском

13 сентября 2025, 15:59

В Раменском столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

Автомобиль столкнулся с грузовиком в Московской области. После аварии обе машины вспыхнули, пишет телеканал 360 в своём Telegram-канале.