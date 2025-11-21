Пьяный мужчина проник в школу за чужим ребенком в Петербурге, его задержали
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина преследовал ученицу школы № 180 от ее дома до учебного заведения.
Как сообщает 78.ru, все произошло 19 ноября. Злоумышленник сумел войти в школу, пройдя мимо охранника. Когда он попытался вытащить девочку на улицу, его заметили и вывели из здания, однако Росгвардию не вызвали.
По информации издания, этого человека уже ранее замечали за преследованием детей и попытками проникновения в автомобили, в которых находились подростки.
Фигуранта задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения и пока не может объяснить свои действия, уточнили силовики.
