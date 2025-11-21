Медведь тяжело ранил учеников начальных классов и их учителя
Гризли ранил 10 учеников и их учителя во время похода в Канаде
Медведь гризли напал на учеников начального класса и их учителя во время похода в Канаде . Об этом пишет газета The Daily Mail.
По данным издания, всего пострадали 11 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Педагог пытался защитить детей и получил множественные ранения. Его пришлось экстренно эвакуировать на вертолете. Многие школьники находятся в шоковом состоянии после произошедшего.
Хищника пока не поймали, однако правоохранители уже начали патрулирование территории.
Ранее сообщалось, что в США черный медведь ворвался в магазин и едва не съел мальчика с кассиршей.
