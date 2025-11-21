В Петербурге арестовали женщину, убившую сына-младенца об пол
Жительница Санкт-Петербурга отправилась в СИЗО за убийство новорожденного сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, 18 ноября этого года Мария Лущенкова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на младенца и не менее одного раза бросила его на пол. Мальчик скончался от закрытой черепно-мозговой травмой с переломом свода черепа и кровоизлиянием.
Горе-мать задержали 20 ноября. Тогда же ей предъявили обвинение. В ходе заседания она не соглашалась с избранием меры пресечения, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Женщина заявила, что убила своего ребенка «по неосторожности».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 28-летняя девушка созналась в убийстве своей четырехмесячной дочери.
