Альпинисты пропали на горе Дыхтау в Кабардино‑Балкарии
В Кабардино‑Балкарии организовали поиски двух альпинистов, пропавших на горе Дыхтау. Это вторая по высоте вершина в России.
По данным издания SHOT, туристы из Нижнего Новгорода и Тольятти перестали выходить на связь вчера в оговорённое время. Они преодолевали сложный маршрут категории 4Б. Последняя подтверждённая точка их местонахождения — высота 3500 метров.
Ситуация осложняется тем, что температура в горах быстро снижается, поэтому необходимо найти пропавших в кратчайшие сроки. Сейчас к поискам привлекли сотрудников МЧС, а на завтра запланирован облёт района на вертолёте Ми‑8.
Ранее два человека исчезли в районе Тимоновских источников в Камчатском крае. Супружеская пара отправилась в поход 18 сентября и пропала без вести.
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