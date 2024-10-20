Пьяный мужчина случайно убил возлюбленную и лёг умирать рядом с ней

Фото: istockphoto/Backiris
Страшная история, замешанная на алкоголе, произошла в Еврейской автономной области. Нетрезвый мужчина из ревности случайно убил свою возлюбленную, после чего лёг ожидать смерти рядом с ней.
Однако ревнивый алкоголик выжил, сообщает телеграм-канал SHOT, после чего сам вызвал полицейских. Инцидент произошёл в селе Кирга Бииробиджанского района. Местные жители 41-летний Сергей и его 45-летняя дама сердца пригласили к себе домой друзей с целью как следует выпить и закусить в тёплой компании. После пирушки, сопровождавшейся обильной выпивкой, гости ушли.
Тут распалённому алкоголем мужчине некстати вспомнилось, что его любимая будто бы оказывала излишние знаки внимания одному из их приятелей. В приступе ревности он ударил женщину по лицу, та упала, из носа у неё потекла кровь. Потом глаза Татьяны закатились, она задышала тяжело и хрипло.
Опомнившись, Сергей пытался привести возлюбленную в чувство, делая ей искусственное дыхание и массаж сердца, но всё было тщетно. Женщина умерла. Мужик никак не подумал, что причиной её смерти мог быть один удар. Ему и раньше случалось поколачивать подругу, и всё обходилось несколькими синяками. Поэтому он решил, что та отравилась палёной водкой. А значит и его ждёт такой же конец. Тогда он лёг рядом с трупом и стал ждать смерти, но вместо этого просто уснул.
Когда Сергей проснулся и протрезвел, он сам вызвал полицейских и всё им рассказал. Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Невольный убийца задержан. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести. Новая статья будет значительно серьёзнее.
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Тут распалённому алкоголем мужчине некстати вспомнилось, что его любимая будто бы оказывала излишние знаки внимания одному из их приятелей. В приступе ревности он ударил женщину по лицу, та упала, из носа у неё потекла кровь. Потом глаза Татьяны закатились, она задышала тяжело и хрипло.
Опомнившись, Сергей пытался привести возлюбленную в чувство, делая ей искусственное дыхание и массаж сердца, но всё было тщетно. Женщина умерла. Мужик никак не подумал, что причиной её смерти мог быть один удар. Ему и раньше случалось поколачивать подругу, и всё обходилось несколькими синяками. Поэтому он решил, что та отравилась палёной водкой. А значит и его ждёт такой же конец. Тогда он лёг рядом с трупом и стал ждать смерти, но вместо этого просто уснул.
Когда Сергей проснулся и протрезвел, он сам вызвал полицейских и всё им рассказал. Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Невольный убийца задержан. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести. Новая статья будет значительно серьёзнее.
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Александр Бойцов