Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье парень жестоко убил мать, запрещавшую ему пить алкоголь

В Подмосковье парень жестоко убил мать, запрещавшую ему пить алкоголь

13 октября 2024, 11:43
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

Молодой хоккеист убил мать, запрещавшую ему употреблять алкоголь. О трагедии в Подмосковье пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло в минувшую пятницу в Химках. 21-летний Степан является хоккейным защитником. Ранее он играл в молодёжной команде мытищинского клуба «Атланта», однако в последнее время карьера парня не складывалась. Тогда он начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего у него регулярно начали вспыхивать конфликты с 47-летней мамой. Мать и сын жили вдвоём, и последняя такая ссора стала роковой.

В пятницу вечером Степан вновь написался. Когда мать вернулась домой, она сделала замечание сыну, после чего разразился серьёзный скандал. Обезумевший парень начал избивать маму сначала руками, а затем схватился за нож и нанёс несколько ударов.



По предварительной версии, скорую и полицию вызвали соседи, которые услышали крики. Женщину оперативно госпитализировали с множественными ножевыми ранениями спины, живота и плеча. Врачи боролись за её жизнь, но всё тщетно – она умерла спустя пять часов.

Степана задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Жительница Петербурга порезала маленькую дочь из-за приснившегося кошмара

«Не ответила про омонимы»: преподаватель протащил студентку по полу в хабаровском техникуме

Девятиклассница в Челябинске умерла во время урока
#алкоголь
#убийство
#врачи
#нож
#мать
#скандал
#соседи
#сын
В Петербурге охранник бара Анны Асти выстрелил посетителю в глаз
13 октября 2024, 12:03

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге охранник бара популярной певицы Анны Асти «Сплетни» выстрелил в глаз посетителя. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл после того, как в заведение пытался войти пьяный мужчина. Охрана не пустила его, из-за чего вспыхнул конфликт. В ходе перепалки один из охранников схватил аэрозольное устройство и выстрелил гостю в глаз.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Мужчина получил ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

Полиция изъяла оружие, из которого был произведён выстрел.

В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Читайте также:

В Подмосковье парень жестоко убил мать, запрещавшую ему пить алкоголь

Жительница Петербурга порезала маленькую дочь из-за приснившегося кошмара

«Не ответила про омонимы»: преподаватель протащил студентку по полу в хабаровском техникуме
#санкт-петербург
#стрельба
#полиция
#выстрел
#конфликт
#уголовное охрана
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Когда вывезут тела погибших в Непале российских альпинистов, сообщили в посольстве
Посольство: тела погибших в Непале российских альпинистов вывезут 16 октября
13 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/MikeLaptev

Сложные погодные условия препятствуют эвакуации пяти российских альпинистов на склоне горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили в посольстве РФ в Катманду. Ожидается, что погода улучшится не раньше 16 октября.
«Сегодня вылет вертолета для эвакуации тел невозможен из-за сильного ветра. Ближайшая дата, когда погодные условия будут подходить для вылета, — среда, 16 октября», — цитирует посольство ТАСС.

Информация о гибели пятерых альпинистов на горе Дхаулагири поступила 8 октября. Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой начали восхождение 6 октября около 06:00. Альпинисты сорвались на высоте около 6000 метров.

Сейчас погода и условия на горе остаются опасными, что затрудняет операцию по выводу тел.

Читайте также:

Выживший альпинист Шамало раскрыл подробности трагедии в горах Непала

«Тела остались на высоте 6000 метров»: альпинисты собирают деньги на эвакуацию погибших в Непале

Среди погибших в Непале россиян оказался КМС по альпинизму Александр Душейко
#альпинист
#погода
#информация
#посольство
#тела
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС: На Кубани при обрушении перекрытия в психдиспансере погибла медсестра
13 октября 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Srdjanns74

В Кореновском районе Краснодарского края в здании психоневрологического диспансера обрушилось перекрытие между этажами. В результате погибла женщина, сотрудница медицинского персонала.
По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС по региону, ЧП произошло в медицинском учреждении на улице Бувальцева. Здание двухэтажное, площадь обрушения составила около ста квадратных метров. Под завалами спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни. Пока известно только, что это сотрудница медперсонала, её личность устанавливается.

Из аварийного здания эвакуированы 206 пациентов и сотрудников диспансера. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Причина обрушения строительной конструкции будет установлена в ходе технической экспертизы.

Читайте также:

В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами находятся люди

В Перми обрушились подвал и первый этаж жилого дома

Минздрав: двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле
#спасатели
#мчс
#чп
#женщины
#здание
#сотрудники
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолёт «Уральских авиалиний» через час после взлёта вернулся в Домодедово
13 октября 2024, 07:13

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Москва - Владикавказ. Борт благополучно вылетел из аэропорта Домодедово, однако, сделав пять кругов, через час вернулся обратно.
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, практически сразу после взлёта на борту воздушного судна сработала индикация, сигнализирующая о неисправности одной из систем. Сбоев в работе бортового оборудования выявлено не было, что выяснилось во время совершения нескольких круговых манёвров без набора заданной высоты. Тем не менее, в целях безопасности экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт вылета и провести дополнительную проверку бортовых систем.

Посадка в Домодедово прошла благополучно. На сайте аэропорта указано, что рейс был отправлен с задержкой в 3,5 часа.

Читайте также:

В Якутии возбудили уголовное дело в связи с аварийной посадкой самолета

Пилот компании Turkish Airlines умер во время полёта из Сиэтла в Стамбул

Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево
#аэропорт
#домодедово
#авиакомпании
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Якутии возбудили уголовное дело в связи с аварийной посадкой самолета
13 октября 2024, 06:12

Фото: iStock/Zolnierek

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после того, как самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутске. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ в Telegram-канале.
В частности, следственный орган Межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

До этого были выявлены предварительные причины аварийной посадки самолета в Якутии. По данным прокуратуры, двигатель потерял тягу, что привело к дальнейшим неполадкам,

Самолет Ан-3 принадлежал авиакомпании «Борус». Самолет выполнял рейс из Олексминска в Железногорск. Борт упал в 1,5 километра от аэропорта Олексминска.

Читайте также:

Один пассажир погиб во время аварийной посадки самолета в Якутии

Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Представился ВСУшником и грозился взорвать борт: в Египте неизвестный сорвал рейс в Россию
#уголовное дело
#самолет
#падение
#якутия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один пассажир погиб во время аварийной посадки самолета в Якутии
13 октября 2024, 05:08

Фото: istock/rebius

В Якутии совершил аварийную посадку самолет, один пассажир погиб. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от МЧС России.
Согласно сообщению, на борту самолета Ан-3, принадлежащего авиакомпании «Борус», находились три члена экипажа и два пассажира.

По данным Telegram-канала «База», самолет собирался взлететь из аэропорта в Олемкинске. Однако во время взлета у самолета отказал двигатель, и он упал в 1,5 километра от аэропорта.

Ранее в Калмыкии разбился учебно-тренировочный самолет Як-130, пилот которого успел катапультироваться из самолета и был госпитализирован.

Читайте также:

Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Представился ВСУшником и грозился взорвать борт: в Египте неизвестный сорвал рейс в Россию

Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира
#самолет
#падение
#аэропорт
#якутия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна причина взрыва АЗС в Грозном
ТАСС: причиной взрыва АЗС в Грозном стало нарушение техники безопасности
13 октября 2024, 01:56

Фото: МЧС России

Предварительная причина взрыва на АЗС в Грозном – нарушение правил безопасности при перекачке топлива, сообщили информационному агентству ТАСС представители оперативных служб.
«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», – заявил источник агентства.

Взрыв на АЗС на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном будут наказаны. Также он заявил, что следит за ситуацией вокруг взрыва на АЗС, в результате которого погибли люди.

Читайте также:

Кадыров сделал заявление по взрыву на АЗС в Грозном

Дагестан предложил помощь Чечне после взрывана АЗС в Грозном

Владельцем АЗС в Грозном, где произошел взрыв, оказался местный бизнесмен
#грозный
#чечня
#азс
#топливо
#взрыв
#рамзан кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Львове военкомы провели рейды по ночным заведениям
13 октября 2024, 01:36

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

В субботу, 12 октября, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) совершили рейд по ночным заведениям во Львове, сообщается в Telegram-канале информационного портала «Страна.ua».
Согласно данным, военкомы применили силу против мужчин призывного возраста при проверке их документов воинского учета.

«На парковке одного из заведений высадился "десант" из людей в военной форме. Они заставили клиентов заведения выйти из машин для проверки документов. К некоторым применяли силу», – сообщается в пцбликации.

Журналисты также опубликовали видео, на котором видно, как мужчину мобилизационного возраста насильно вытаскивают из машины и избивают люди в черной военной форме.

Ранее стало известно, что в Черкассах сотрудники ТЦК организовали облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко.

Читайте также:

В Киеве военкомы организовали облаву на АЗС

Солист «Океана Эльзы» Вакарчук назвал «радостью» концерт с рейдом военкомов

Киевляне массово сдают билеты на «Океан Эльзы» после облавы военкомов
#военком
#украина
#львов
#клуб
#рейды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ зафиксировала воздушную цель над Красным морем
12 октября 2024, 23:53

Фото: istockphoto/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем, но она не достигла израильской территории. Эту информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.
Отмечается, что воздушная цель приближалась к израильской территории со стороны Красного моря. Инцидент удалось разрешить.

«Цель не проникла на территорию Израиля», – сообщается в публикации.

По информации СМИ, в субботу, 12 октября, проиранские ополченцы в Ираке сообщили об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по целям в израильском Эйлате на Красном море.

До этого Армия обороны Израиля расширила северную границу страны. По словам израильских военных, доступ в этот район в настоящее время строго запрещен.

Читайте также:

Боррель высказался о планах Израиля запретить работу агентства ООН

«Хезболла» ударила по штабу военного округа ЦАХАЛ в Цфате на севере Израиля

Небензя: США, скованные предвыборной кампанией, потакают агрессии Израиля
#израиль
#бпла
#цахал
#ирак
#иран
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате