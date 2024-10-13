В Подмосковье парень жестоко убил мать, запрещавшую ему пить алкоголь

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Молодой хоккеист убил мать, запрещавшую ему употреблять алкоголь. О трагедии в Подмосковье пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло в минувшую пятницу в Химках. 21-летний Степан является хоккейным защитником. Ранее он играл в молодёжной команде мытищинского клуба «Атланта», однако в последнее время карьера парня не складывалась. Тогда он начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего у него регулярно начали вспыхивать конфликты с 47-летней мамой. Мать и сын жили вдвоём, и последняя такая ссора стала роковой.
В пятницу вечером Степан вновь написался. Когда мать вернулась домой, она сделала замечание сыну, после чего разразился серьёзный скандал. Обезумевший парень начал избивать маму сначала руками, а затем схватился за нож и нанёс несколько ударов.
По предварительной версии, скорую и полицию вызвали соседи, которые услышали крики. Женщину оперативно госпитализировали с множественными ножевыми ранениями спины, живота и плеча. Врачи боролись за её жизнь, но всё тщетно – она умерла спустя пять часов.
Степана задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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В пятницу вечером Степан вновь написался. Когда мать вернулась домой, она сделала замечание сыну, после чего разразился серьёзный скандал. Обезумевший парень начал избивать маму сначала руками, а затем схватился за нож и нанёс несколько ударов.
По предварительной версии, скорую и полицию вызвали соседи, которые услышали крики. Женщину оперативно госпитализировали с множественными ножевыми ранениями спины, живота и плеча. Врачи боролись за её жизнь, но всё тщетно – она умерла спустя пять часов.
Степана задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова