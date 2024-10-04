Пьяный мужчина угрожает устроить взрыв у станции метро «Тимирязевская» в Москве

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Пьяный мужчина угрожает устроить взрыв около станции метро «Тимирязевская» в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что в настоящее время мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, находится в машине скорой помощи. С собой он имеет большую военную сумку.
Ранее сообщалось, что три жителя Московской области похитили 16-летнюю школьницу в Рязанской области, чтобы насильно выдать замуж за своего родственника. К счастью, местоположение девушки было оперативно вычислено, после чего её освободили и вернули родителям. А похитителей задержали, в скором времени суд вынесет приговор.
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Анастасия Чинкова