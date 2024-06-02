Пьяный мужчина устроил стрельбу в подмосковной Балашихе

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В подмосковной Балашихе пьяный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в ЖК «Пехра» в воскресенье вечером. Два пьяных молодых человека во дворе ругались матом, приставали к прохожим и в целом вели себя неадекватно.
Один из них набросился на пожилую женщину с кулаками в подъезде, после чего поругался с водителем припаркованного авто. В ходе их конфликта он достал оружие, предположительно, травматический пистолет и начал угрожать водителю. Тот, в свою очередь, закрылся в машине и вызвал полицию.
Затем злоумышленник всё-таки осуществил выстрел, пустив пулю в лобовое стекло этого автомобиля. После этого он вместе со вторым участником потасовки скрылся со дворах.
На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые отправились искать дебоширов. В настоящее время нет информации о том, удалось ли их задержать.
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Один из них набросился на пожилую женщину с кулаками в подъезде, после чего поругался с водителем припаркованного авто. В ходе их конфликта он достал оружие, предположительно, травматический пистолет и начал угрожать водителю. Тот, в свою очередь, закрылся в машине и вызвал полицию.
Затем злоумышленник всё-таки осуществил выстрел, пустив пулю в лобовое стекло этого автомобиля. После этого он вместе со вторым участником потасовки скрылся со дворах.
На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые отправились искать дебоширов. В настоящее время нет информации о том, удалось ли их задержать.
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Анастасия Чинкова