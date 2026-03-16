Пьяный мужчина выпустил львов и спрятался от них в клетке
В мексиканском городе Сан-Педро-Чолула неизвестный мужчина выжил после нападения львов в центре для бывших цирковых животных. Пострадавшего нашли в клетке, где он прятался от хищников.
Как сообщает Telediario México, мужчина предположительно проник на территорию центра в состоянии алкогольного опьянения. Подойдя к вольерам, он открыл клетки со львами, после чего два хищника сразу напали на него.
Несмотря на полученные травмы, мужчина сумел отбиться и добраться до пустой клетки. Он закрылся внутри и оставался там, пока львы бродили по территории. В результате нападения погибла собака, находившаяся рядом.
Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшего в порванной одежде. Его госпитализировали с серьезными ранениями рук и лица. Львов удалось вернуть в вольеры.
Полиция пытается установить личность мужчины. Как оказалось, он проник на территорию через дыру в заборе, которая появилась после попытки кражи животных неделей ранее. Тогда преступников задержали.
