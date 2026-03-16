Два человека попали под винты речного трамвая на Москве-реке
Два человека попали под винты речного трамвая на Москве-реке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел сегодня около 08:00 недалеко от причала «Парк Фили». Каноэ, на котором плыли люди, оказалось на пути судна, когда оно сдавало назад. Один человек погиб, второй смог самостоятельно выбраться на берег. На место направились правоохранители.
В свою очередь, источник РИА Новости сообщил, что после столкновения каноэ с трамваем начался пожар. Какое именно судно загорелось, не уточняется.
