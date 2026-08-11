Ревнивая турчанка обвинила российскую туристку в попытке увести мужа и избила ее

11 августа 2026, 10:48

Ревнивая турчанка избила российскую туристку на пляже из-за флирта мужа

Фото: iStock/den-belitsky

Ревнивая турчанка избила российскую туристку на курорте после того, как с ней попытался познакомиться ее муж. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.