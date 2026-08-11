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Ревнивая турчанка обвинила российскую туристку в попытке увести мужа и избила ее

Ревнивая турчанка избила российскую туристку на пляже из-за флирта мужа
Фото: iStock/den-belitsky

Ревнивая турчанка избила российскую туристку на курорте после того, как с ней попытался познакомиться ее муж. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Девушка по имени Лидия рассказала, что она загорала на пляже в провинции Нарлыкую, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он начал флиртовать с россиянкой и просить номер ее телефона.

Однако дальнейшему развитию отношений помешала супруга ухажера, которая заметила происходящее. Турчанка обвинила туристку в попытке увести мужа, а затем принялась избивать и царапать ее. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь — в местном медпункте ей обработали раны.

Обращаться в полицию соотечественница не стала. Она пояснила, что собирается оформить турецкое гражданство и не хочет создавать себе лишние сложности.

Лидия Пономарева

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