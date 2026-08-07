В Санкт-Петербурге мужчина избил в кафе 10-летнего школьника
В Петербурге суд арестовал мужчину, который напал на 10-летнего мальчика. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Чрезвычайное происшествие случилось днём 6 августа в кафе. Там подозреваемый вступил в ссору с ребёнком, схватил его за шею обеими руками и высказал угрозы расправой, а затем избил.
Мальчик плакал и звал на помощь. Правоохранители задержали агрессора 7 августа. Ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 5 сентября.
До этого сообщалось об аналогичном инциденте в Адыгее. Там 19-летний молодой человек жестоко избил семилетнего мальчика в компьютерном клубе.
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