«Как в лихие 90-е»: Под Туапсе на улице застрелили криминального авторитета

Фото: istockphoto/gorodenkoff
В Краснодарском крае чедовек, одетый в костюм химзащиты ОЗК (общевойсковой защитный костюм. — Прим. ред.) при выходе из кафе несколькими выстрелами в упор застрелил мужчину. Убитым оказался местный криминальный авторитет Арсен «Красноярский».
Инцидент произошёл в селе Дзеберкой Туапсинского муниципального округа, сообщает телеграм-канал Mash. Всё происшедшее попало на запись уличной видеокамеры. На кадрах видно, как к дверям то ли недостроенного, то ли ремонтируемого большого здания со стеклянными стенами, быстро подбегает человек в защитном костюме. Оттуда как раз выходит тот, кому суждено стать его жертвой.
Человек в ОЗК один за другим делает три выстрела в упор, мужчина падает и лежит без движения, после чего мужчина быстро, но не бегом, удаляется, зажав оружие под мышкой. Полицейские приступили к расследованию обстоятельств происшедшего.
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Человек в ОЗК один за другим делает три выстрела в упор, мужчина падает и лежит без движения, после чего мужчина быстро, но не бегом, удаляется, зажав оружие под мышкой. Полицейские приступили к расследованию обстоятельств происшедшего.
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Александр Бойцов