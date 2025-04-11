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«Как в лихие 90-е»: Под Туапсе на улице застрелили криминального авторитета

В Краснодарском крае человек застрелил на улице криминального авторитета
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Краснодарском крае чедовек, одетый в костюм химзащиты ОЗК (общевойсковой защитный костюм. — Прим. ред.) при выходе из кафе несколькими выстрелами в упор застрелил мужчину. Убитым оказался местный криминальный авторитет Арсен «Красноярский».
Инцидент произошёл в селе Дзеберкой Туапсинского муниципального округа, сообщает телеграм-канал Mash. Всё происшедшее попало на запись уличной видеокамеры. На кадрах видно, как к дверям то ли недостроенного, то ли ремонтируемого большого здания со стеклянными стенами, быстро подбегает человек в защитном костюме. Оттуда как раз выходит тот, кому суждено стать его жертвой.

Человек в ОЗК один за другим делает три выстрела в упор, мужчина падает и лежит без движения, после чего мужчина быстро, но не бегом, удаляется, зажав оружие под мышкой. Полицейские приступили к расследованию обстоятельств происшедшего.

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Взрывное устройство нашли под авто экс-военкома Чувашской Республики Холикова
11 апреля 2025, 18:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Неизвестный мужчина установил взрывное устройство под автомобиль бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиёра Холикова. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, Холиков недавно сменил место жительства, так как опасался за свою жизнь. От подрыва в машине его уберегла умная камера, установленная в доме мужчины в Старых Урмарах. Устройство подало звуковой сигнал о том, что к машине кто-то приближался.

Полковник вызвал спецслужбы. Оказалось, что на дно автомобиля установили СВУ. Сапёры обезвредили его.

Следствие полагает, что в теракте замешаны сотрудники СБУ, которые смогли найти исполнителя в Чувашии.

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В Екатеринбурге обнаружили элитный автомобиль с человеком без признаков жизни
11 апреля 2025, 16:26

Фото: iStock/Anton Minin

В Екатеринбурге внутри автомобиля марки Infiniti находится человек без признаков жизни.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах, элитную иномарку нашли в Верх-Исетском районе города. Сейчас на месте работают спецслужбы. По словам источника, правоохранители будут разбивать окно, чтобы достать человека.

Ранее в столице сотрудница секс-шопа попыталась совершить суицид в конце рабочего дня.

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#автомобиль
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Останки в холодильнике, а голова на плите: Каннибал жестоко убил студентку, с которой познакомился через сайт знакомств
11 апреля 2025, 15:22

Фото: iStock/mdragan

В конце марта 2021 года Казахстан потрясло ужасное преступление, которое навсегда останется в памяти жителей страны.
В одном из спальных микрорайонов Алматы было обнаружено расчлененное тело 19-летней Аяжан Едиловой — амбициозной студентки, полной планов на будущее. Подробнее о том, что произошло с девушкой, читайте в материале «Радио 1».

Исчезновение студентки

Все началось вечером 19 марта, когда Аяжан покинула ателье, где подрабатывала после учебы. В 20:48 она вышла с работы, направляясь к общежитию, где её ждал парень.

«Выхожу», — написала она в последнем сообщении в 23:00.

После этого девушка пропала без вести.

Поиски и тревога

Утром 20 марта родственники, обеспокоенные отсутствием Аяжан, начали её поиски. В 12:00 они обратились в полицию, но там их заявление приняли неохотно, предположив, что девушка просто «загуляла».

Лишь к 21 марта волонтерам удалось выйти на таксиста, который отвез Аяжан по адресу, заказанному неким Русланом. Эта информация стала отправной точкой для дальнейших поисков.

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Ужасные находки

След привел полицию и родственников в микрорайон Нуркент, где оперативники прибыли к обычной пятиэтажке. Дверь квартиры на третьем этаже была забаррикадирована.

Когда дверь наконец открыли, то зрелище внутри превзошло самые страшные ожидания: в холодильнике были аккуратно упакованы человеческие останки, а на плите варилась голова. Части тела уже были вывезены и разбросаны по городу. Зубы были удалены, что затрудняло идентификацию.

Фото: iStock/artisteer

Задержание подозреваемого

В квартире находился предполагаемый преступник — 28-летний Рахман Берди Тарибеков. Его задержание прошло драматично: осознав, что пути к отступлению нет, он попытался покончить с собой, нанеся себе удар ножом в шею.

Полиция смогла проследить путь Аяжан и её убийцы по камерам видеонаблюдения, которые показали, как она вошла в подъезд вместе с мужчиной, представившимся Русланом.

Биография жертвы и преступника

Аяжан была студенткой 4-го курса факультета дизайна одежды в Академии моды «Сымбат», известной своим вкладом в индустрию моды.

Она поступила туда на грант и демонстрировала отличные результаты. Рахман же родился в небольшом селе в Туркестанской области и был отчислен из медицинской академии за неуспеваемость. Его знания анатомии могли объяснить, с какой точностью он расчленял тело.

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Опасности онлайн-знакомств

Следствие установило, что Аяжан встретилась с преступником после знакомства на сайте. Она доверилась человеку, представившемуся Русланом, не подозревая об опасности. Рост популярности онлайн-знакомств среди молодежи сделал такие платформы удобной площадкой для злоумышленников.

Память о трагедии

К апрелю 2025 года микрорайон Нуркент вернулся к привычной жизни: во дворе той пятиэтажки играют дети, жители спешат по делам. Однако память о трагедии остается живой для тех, кто знал Аяжан.

Её история стала символом уязвимости перед лицом скрытых угроз и напоминанием о необходимости быть осторожными в современном мире.

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«И мать твоя так и помрёт со своей репутацией»: сестра экс-министра Бишимбаева, жестоко убившего жену, проклинает её семью
Сестра экс-министра Бишимбаева, убившего жену, проклинает её брата и адвокатов
11 апреля 2025, 14:48

Фото: iStock/globalmoments

В 2024 году бывшего чиновника из Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за жестокое убийство супруги Салтанат Нукеновой.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года в центре Астаны, в ресторане, принадлежащем чиновнику. Бишимбаев жестоко избил жену и не вызвал ей скорую помощь, видя при этом, как она изнемогает от боли. Сейчас мужчина отбывает наказание, а родные Нукеновой удовлетворены приговором. Чего не сказать о близких Бишимбаева, которые убеждены, что он стал жертвой коварной супруги.

Сестра заключённого Аружан утверждает, что Салтанат якобы довела мужа до страшного шага. Женщина постоянно осыпает проклятиями семью Нукеновой и открыто заявляет о ненависти к ней. Также достаётся брату погибшей Аитбеку, его адвокатам и даже судье, которая вела процесс.

«Ой, брат Нукеновой, сколько бы ты ни пытался окружить себя дорогими аксессуарами, тебе это не поможет. Ты как был павлодарской дешёвкой, так ею и помрёшь. Как вонял, так и будешь вонять, и никакой Tom Ford тебе не поможет избавиться от вони, исходящей от тебя. И совести у тебя как не было, так и нет. Думаешь, никто не знает, откуда у тебя вдруг появилась новая квартира со свежим ремонтом? До сего дня у тебя не было ничего – голодранец, одним словом», – писала Аружан в личном блоге.
Женщина уверяет, что новая квартира и автомобиль появились у брата погибшей из-за того, что он посадил в тюрьму Бишимбаева.

Также она высказалась в адрес отца и матери погибшей Салтанат.

«И никакие якобы переживания о трагедиях чужих семей не помогут твоему отцу отмыться от своих грехов. А мать так и помрёт с репутацией такого же «астролога», коим была её дочь», – заявила сестра Бишимбаева.
Пользователи соцсетей требуют Аружан остановиться и понять, что её брат совершил страшнейшее преступление. Однако женщина продолжает отстаивать родственника, заявляя о его невиновности.

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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на знакомого — видео
11 апреля 2025, 12:04

Фото: iStock/globalmoments

На юго-западе столицы сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего уроженца Калужской области: он подозревается в нанесении ножевого ранения своему знакомому.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по г. Москве, на Болотниковской улице был найден мужчина с признаками острой кровопотери и без сознания. Правоохранители сразу оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую.

Росгвардейцы осмотрели прилегающую территорию и обнаружили следы крови, которые привели к подозреваемому. На момент задержания мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия сотрудники изъяли окровавленный нож, предположительно являющийся орудием преступления.

Задержанный мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.

Ранее в Зеленоградском административном округе Москвы росгвардейцы задержали троих мужчин, устроивших потасовку в ресторане, в результате которой пострадал один из работников заведения.

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