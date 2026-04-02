Российский писатель хотел снять закат и разбился насмерть
В Черногории трагически погиб 35-летний российский писатель, упав с дерева на краю скалы во время попытки сделать фотографию заката.
По информации SHOT, мужчина по имени Алан отправился на прогулку в окрестностях Будвы в поисках вдохновения. Увидев живописный закат, он забрался на дерево, росшее на краю обрыва, чтобы сделать эффектный снимок. Однако не удержался и упал в пропасть.
О том, что писатель пропал, родные забили тревогу после того, как он перестал выходить на связь. Поиски продолжались почти неделю — спустя шесть дней его тело обнаружили у подножия скалы. Полученные при падении травмы оказались смертельными. В настоящее время близкие организовали сбор средств на транспортировку тела погибшего на родину.
Друзья характеризуют Алана как светлого, доброго и талантливого человека. Он владел пятью языками, занимался литературным творчеством и состоял в Союзе писателей Москвы, публиковал свои стихи в ведущих мировых литературных журналах. В Черногорию писатель приехал навестить родственников. У него остались отец и бабушка, перенесшая два инсульта.
