Маршрутка влетела в машину в Симферополе, есть несколько пострадавших

02 апреля 2026, 18:16

Маршрутка влетела в припаркованную машину в Симферополе, пострадали трое

Три человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного такси в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.





Инцидент произошел с микроавтобусом «ГАЗ», следовавшим по городскому маршруту №2 «Луговое — городская больница №7». По предварительным данным, водитель коммерческого автобуса совершил столкновение с припаркованным автомобилем. В момент ДТП в салоне находились шесть человек.





«Три пассажира транспортного средства ГАЗ получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.