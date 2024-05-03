Родители просят не увольнять педагога, заклеивающую детям рты в Кемерове

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Родители в Кемерове призвали не увольнять воспитательницу, заклеивающую детям рты скотчем.
Об этом сообщает Сiбдепо. Также педагога обвиняют в избиении детей. Однако по словам матери одной из воспитанниц детского сада, никаких нареканий к работе педагога нет. Многие дети хотят ходить исключительно к ней.
По словам женщины, родители не хотят увольнения педагога и планируют подписать коллективное письмо главе СК России Александру Бастрыкину, чтобы поддержать воспитательницу.
Как рассказал источник издания, после этого случая у педагога случился сердечный приступ, поэтому сейчас женщина находится дома на лечении.
При этом в пресс-службе СК РФ заявили, что в отношении воспитательницы уже возбудили уголовное дело.
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По словам женщины, родители не хотят увольнения педагога и планируют подписать коллективное письмо главе СК России Александру Бастрыкину, чтобы поддержать воспитательницу.
Как рассказал источник издания, после этого случая у педагога случился сердечный приступ, поэтому сейчас женщина находится дома на лечении.
При этом в пресс-службе СК РФ заявили, что в отношении воспитательницы уже возбудили уголовное дело.
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Алёна Самарева