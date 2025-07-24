Тела трёх рабочих обнаружили в канализационном люке на юге Москвы
Тела трёх рабочих обнаружили в канализационном люке около строительного объекта на набережной на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.
Отмечается, что тела были найдены на набережной Марка Шагала, где ведётся активное строительство жилых комплексов.
Точная причина смерти рабочих будет установлена после проведения судебно-медицинских экспертиз.
В Следственном комитете добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
На месте происшествия находятся следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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