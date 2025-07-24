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Стало известно о состоянии женщин, получивших ранения от стрел в Петербурге

Раненные стрелами в Петербурге женщины лежат в реанимации в тяжелом состоянии
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Состояние двух сотрудниц завода, получивших ранения от стрел в Петербурге, оценивается, как тяжелое. Как пишет РИА Новости, пострадавшие сейчас находятся в реанимации.



Инцидент произошел накануне в Выборгском районе города. По сообщению регионального главка МВД России, мужчина ранил двух сотрудниц предприятия, когда у него не сработал пропуск.

«Обе пациентки — в тяжелом состоянии, после проведенных операций они находятся в реанимации», — сказали в городском комитете здравоохранения.
Накануне в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента. Кроме того, Telegram-канал Shot показал кадры произошедшего.
Никита Кротов

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