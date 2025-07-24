Стало известно о состоянии женщин, получивших ранения от стрел в Петербурге
Раненные стрелами в Петербурге женщины лежат в реанимации в тяжелом состоянии
Состояние двух сотрудниц завода, получивших ранения от стрел в Петербурге, оценивается, как тяжелое. Как пишет РИА Новости, пострадавшие сейчас находятся в реанимации.
Инцидент произошел накануне в Выборгском районе города. По сообщению регионального главка МВД России, мужчина ранил двух сотрудниц предприятия, когда у него не сработал пропуск.
«Обе пациентки — в тяжелом состоянии, после проведенных операций они находятся в реанимации», — сказали в городском комитете здравоохранения.Накануне в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента. Кроме того, Telegram-канал Shot показал кадры произошедшего.