Пьяный пенсионер пытался заживо сжечь тестя-инвалида
В Оренбургской области перед судом предстанет 64-летний местный житель, обвиняемый в поджоге дома своего тестя-инвалида. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в селе Нижний Гумбет. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, задумал расправиться с тестем. Он взял горючую жидкость из гаража, вылил её на пол веранды, где был единственный выход из дома, и на мебель. Затем россиянин устроил поджог.
Подозреваемый знал, что его тестю, который имеет вторую группу инвалидности, будет трудно выбраться самостоятельно. Однако жена подозреваемого успела помочь отцу покинуть горящий дом и вызвала пожарных.
Правоохранительные органы задержали поджигателя. Материалы дела переданы в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
