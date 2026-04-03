Школьник подобрал петарду в Копейске и лишился пальцев

Фото: iStock/Nenadpress

В Копейске девятилетний мальчик получил травмы, подобрав петарду на улице. Об этом информирует 74.RU.



Инцидент случился на улице Жданова: школьник поднял петарду во дворе, после чего произошел взрыв.

По словам очевидцев, у ребенка оторвало пальцы. Его срочно доставили в больницу. В правоохранительных органах подтвердили факт произошедшего. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что одиннадцатилетний школьник пострадал от взрыва петарды в Волоколамском округе. В результате несчастного случая несовершеннолетнему оторвало четыре пальца на левой руке.

Екатерина Коршунова

