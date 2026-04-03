В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного правоохранителя
Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Возле входа в бизнес-центр силовики обнаружили электроскутер, в багажнике которого находилось взрывное устройство, изготовленное кустарным способом. Служба безопасности Украины планировала дистанционно привести его в действие, когда кто-то из посетителей окажется поблизости. В Центре общественных связей подчеркнули, что взрыв мог привести к гибели и ранениям большого числа мирных граждан.
По факту произошедшего Следственное управление ФСБ России по Москве и Московской области возбудило уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Дело также квалифицировано по части 2 статьи 30 и статье 205 УК РФ (приготовление к теракту).
