Женщина узнала о встрече мужа с ее любовником и открыла стрельбу на вечеринке
Жительница американского штата Огайо открыла стрельбу после того, как ее муж и любовник узнали друг о друге. Об этом пишет издание People.
Инцидент произошел на новогодней вечеринке, где не присутствовала сама 29-летняя Оливия Кленденин. Любовник не знал, что она замужем, а её супруг не подозревал об измене.
После переписки с ними Оливия прибыла на вечеринку и открыла огонь из пистолета, выпустив восемь пуль. Одна из них случайно задела 29-летнего Дэниела Джонсона, который сидел на крыльце и не был вовлечён в их конфликт.
В январе присяжные признали Кленденин виновной в покушении на убийство, двух эпизодах нападений при отягчающих обстоятельствах и в незаконной стрельбе по жилому дому. В марте суд приговорил её к лишению свободы на срок от 16 до 20 лет. Оливия намерена подать апелляцию.
