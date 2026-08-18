Пьяный петербуржец избил прохожего и угрожал ему ножом за «неправильный взгляд»
В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который напал на случайного прохожего и угрожал ему ножом из-за «неправильного взгляда». Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Конфликт произошёл рядом с одним из домов в Выборгском районе. По словам пострадавшего, он просто посмотрел на незнакомца и попытался обойти его, но тот немедленно кинул свои вещи и набросился на пешехода с кулаками. После драки агрессор на время скрылся, однако вскоре вернулся с ножом, выкрикивая оскорбительные слова и угрожая убийством.
Пострадавший обратился в травмпункт, где врачи диагностировали у него множественные ушибы рёбер и предплечья, а также заподозрили сотрясение головного мозга. Правоохранители оперативно нашли и задержали дебошира. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве, детали случившегося уточняются.
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