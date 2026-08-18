Пьяный петербуржец избил прохожего и угрожал ему ножом за «неправильный взгляд»

18 августа 2026, 06:46

Фото: iStock/Diy13

В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который напал на случайного прохожего и угрожал ему ножом из-за «неправильного взгляда». Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».