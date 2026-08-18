Киркоров получил запрет на открытие бизнеса в России
Филипп Киркоров получил запрет на открытие бизнеса в России до осени 2028 года
Известному российскому певцу Филиппу Киркорову теперь нельзя открывать новый бизнес в стране до осени 2028 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы налоговой.
Суммарный срок запрета установили до 18 сентября. Причиной ограничений стали недостоверные сведения, которые две компании народного артиста РФ внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Одна из них, «Филипп Киркоров Корпорейшн», прекратила деятельность, а вторая, «Филл фо ю», торгующая одеждой и обувью, указала неверный адрес.
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Аналогичное ограничение наложено и на генерального директора второй компании – Арсена Айрапетова, который несколько лет работал стилистом Киркорова. Для него запрет действует до конца октября 2027 года.
Отмечается, что у Киркорова остаются ещё три действующие фирмы: одна занимается исполнительскими искусствами, вторая – радиовещанием, третья – строительством жилых и нежилых объектов.
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