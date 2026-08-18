18 августа 2026, 05:24

Филипп Киркоров получил запрет на открытие бизнеса в России до осени 2028 года

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Известному российскому певцу Филиппу Киркорову теперь нельзя открывать новый бизнес в стране до осени 2028 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы налоговой.





Суммарный срок запрета установили до 18 сентября. Причиной ограничений стали недостоверные сведения, которые две компании народного артиста РФ внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Одна из них, «Филипп Киркоров Корпорейшн», прекратила деятельность, а вторая, «Филл фо ю», торгующая одеждой и обувью, указала неверный адрес.



