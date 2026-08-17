Сергей Лазарев отреагировал на концерты Канье Уэста в те же даты, что и его шоу

17 августа 2026, 22:39

Сергей Лазарев заявил, что не видит конкуренции с Канье Уэстом

Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Сергей Лазарев спокойно отреагировал на новость о возможных концертах Канье Уэста в Петербурге. Западный рэпер должен выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября — ровно в те же даты, на которые у Лазарева были запланированы концерты на СКА Арене.





В разговоре с корреспондентом Super певец заявил, что приезд Канье станет событием для его поклонников, если выступления действительно состоятся. При этом Лазарев уверен: совпадение дат никак не повлияет на его собственные концерты, поскольку у артистов разная аудитория.





«Если приезд Канье Уэста действительно состоится, это, безусловно, станет событием для его поклонников. Я считаю, что чем больше у зрителя возможностей выбирать и видеть разных артистов, тем лучше», — отметил Сергей.

«На концерты 10 и 11 октября на СКА Арене уже проданы все билеты, поэтому мы объявили дополнительный, третий концерт — 9 октября», — рассказал певец.

«У каждого артиста своя аудитория, поэтому я не вижу здесь повода говорить о какой-либо конкуренции», — заявил Лазарев.