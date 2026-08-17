Сергей Лазарев отреагировал на концерты Канье Уэста в те же даты, что и его шоу
Сергей Лазарев заявил, что не видит конкуренции с Канье Уэстом
Сергей Лазарев спокойно отреагировал на новость о возможных концертах Канье Уэста в Петербурге. Западный рэпер должен выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября — ровно в те же даты, на которые у Лазарева были запланированы концерты на СКА Арене.
В разговоре с корреспондентом Super певец заявил, что приезд Канье станет событием для его поклонников, если выступления действительно состоятся. При этом Лазарев уверен: совпадение дат никак не повлияет на его собственные концерты, поскольку у артистов разная аудитория.
«Если приезд Канье Уэста действительно состоится, это, безусловно, станет событием для его поклонников. Я считаю, что чем больше у зрителя возможностей выбирать и видеть разных артистов, тем лучше», — отметил Сергей.Более того, по словам Лазарева, его концерты 10 и 11 октября уже полностью распроданы. Из-за высокого спроса артист объявил дополнительное выступление на 9 октября.
«На концерты 10 и 11 октября на СКА Арене уже проданы все билеты, поэтому мы объявили дополнительный, третий концерт — 9 октября», — рассказал певец.На этом выступления Лазарева в Петербурге не заканчиваются. В октябре у него также запланирована серия из пяти концертов в Москве — с 22 по 26 октября на LIVE Арене. Сам Сергей не считает, что ему предстоит конкурировать с Канье за зрителей.
«У каждого артиста своя аудитория, поэтому я не вижу здесь повода говорить о какой-либо конкуренции», — заявил Лазарев.Так что вместо отмены или переноса концертов Сергей решил просто добавить ещё одно шоу. А теперь петербуржцам предстоит выбирать не между двумя артистами в один вечер, а успевать попасть сразу на несколько громких концертов.