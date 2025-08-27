Пьяный петербуржец пырнул ножом прохожего, решившего ему помочь

27 августа 2025, 11:17

Лежавший в кустах на Дунайском мужчина порезал поднявшего его прохожего

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Московском районе Санкт-Петербурга желание помочь лежавшему в кустах незнакомцу обернулось для прохожего реанимацией. Неизвестный несколько раз ударил мужчину ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».