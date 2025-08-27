Пьяный петербуржец пырнул ножом прохожего, решившего ему помочь
В Московском районе Санкт-Петербурга желание помочь лежавшему в кустах незнакомцу обернулось для прохожего реанимацией. Неизвестный несколько раз ударил мужчину ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».
Инцидент произошел 26 августа около 20:30 у дома 7 по Дунайскому проспекту. 52-летнего жителя этого дома госпитализировали в больницу №26 с серьезными травмами. У него обнаружили колото-резаные раны грудной клетки с повреждением сердца и брюшной полости с травмой желудка. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.
Подозреваемый в нападении — 44-летний житель Колпино, не имеющий официального места работы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и лежал в кустах. Прохожий попытался помочь ему подняться, но в ответ получил удар ножом. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
