В Красноярске женщина залезла в чужой «Гелендваген» и разбила лобовое стекло
В Красноярске женщина залезла в чужой «Гелендваген» и разбила лобовое стекло. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент произошел на АЗС. Сначала владелец авто сообщил сотруднику заправки, что в его машину через багажник пробралась незнакомка. Затем он с сотрудниками Росгвардии пытался заставить женщину выйти.
37-летняя женщина устроила погром в автомобиле, после чего была задержана. Оказалось, что это не первый случай, когда она забирается в чужие машины и устраивает там беспорядок. В связи с этим ее направили на лечение в наркологический диспансер.
