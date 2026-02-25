Россиянин на машине насмерть задавил знакомого

25 февраля 2026, 09:16

В Артёме мужчина насмерть сбил знакомого, приняв его за врага

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Артёме произошла трагедия: житель Владивостока на автомобиле насмерть задавил своего знакомого, ошибочно приняв его за оппонента. Инцидент случился в ночь на 24 февраля 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.