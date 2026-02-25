Россиянин на машине насмерть задавил знакомого
В Артёме произошла трагедия: житель Владивостока на автомобиле насмерть задавил своего знакомого, ошибочно приняв его за оппонента. Инцидент случился в ночь на 24 февраля 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.
По информации следствия, конфликт между двумя мужчинами возник вблизи дома на улице Лазо. После ссоры 45-летний подозреваемый сел за руль Toyota Axio и совершил наезд на своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователь подал ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс и обсуждение среди местных жителей.
