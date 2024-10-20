В Москве водитель сбил трёх пешеходов

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Три человека пострадали в ДТП на пересечении Зелёного проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция (ГАИ) сообщила в своём официальном Telegram-канале.
По предварительной версии, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и наехал на тротуар. В этот момент по нему шли трое пешеходов, которые получили ранения разной степени тяжести.
Известно, что одного из пострадавших отбросило в отбойник. Он находится в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший также отлетел на несколько метров из-за удара. У ещё одной женщины ушиб руки. Все они были экстренно госпитализированы.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.
Движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендуют искать пути объезда.
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Известно, что одного из пострадавших отбросило в отбойник. Он находится в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший также отлетел на несколько метров из-за удара. У ещё одной женщины ушиб руки. Все они были экстренно госпитализированы.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.
Движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендуют искать пути объезда.
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Анастасия Чинкова